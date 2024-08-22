綠電 看好下半年營運
綠電（8440）昨（21）日召開線上法人說明會，展望後市，總經理莊淑珍表示，看好下半年的廢棄物處理量將優於今年上半年及去年同期，營運成長動能來自於政府補貼費以及有價財收入。
莊淑珍表示，楊梅廠廢電子電器物品，電視機、電冰箱、冷暖氣機、洗衣機、電風扇年處理量約55萬台。楊梅二廠廢資訊物品，主機、可攜式電腦、顯示器、鍵盤、印表機年處理量約80萬台。
綠電今年第2季稅後淨利1,251萬元，季增五倍，年增50%，每股純益0.29元，累計今年上半年淨利1,460萬元，年減54.8%，每股純益0.33元。
針對下半年營運展望，莊淑珍表示，因銅的原物料價格難以估計，但目前以處理量來看，看好今年下半年優於去年同期及今年上半年，營收主要來自政府補貼費及有價財收入。
綠電今年7月營收8637.1萬元，月增9.9%，年增16.4%，累計今年前七月營收5.44億元，年增7%。
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