力致 強攻浸沒式水冷

散熱模組廠力致（3483）昨（21）日參加櫃買中心業績發表會，總經理連春源指出，公司看好水冷市場需求，目前正積極擴充產能，並布局浸沒式水冷系統，近期已開始送出樣機到客戶端測試，藉此提前卡位市場商機。

連春源表示，公司目前已將水冷產品相關產能集中在今年剛落成的新莊廠區，現階段水冷板模組規劃月產能約10K，浸沒式系統則是100組，未來除逐步擴大水冷板產能外，也會增加CDU（冷卻液分配裝置）出貨量，全面搶攻AI伺服器所帶來的商機。

針對浸沒式解決方案，連春源指出，目前公司在此一解決方案的系統設計已抵定，並將樣機送到客戶端進行測試，估計今年將完成概念驗證（POC），通過後，明年就會開始著手量產化的佈署。

至於AI PC方面，由於力致在筆電市場耕耘甚久，因此也有望同步受惠產業趨勢所帶來的商機。