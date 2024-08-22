南俊伺服器 營收喊衝

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

南俊國際（6584）昨（21）日參加櫃買中心業績發表會，代理發言人任忠仁表示，該公司因應輝達（NVIDIA）GB200所需的滑軌第3季完成量產準備，按既定目標進行；至於輝達現有H100與H200高U數滑軌，4U產品第4季量產，7U產品第4季或明年第1季量產。

他說，隨著上述高單價產品量產出貨，南俊對明年業績樂觀看待。

談到GB200進度，任忠仁指出，南俊目前是輝達AVL供應商，進入RVL供應商需要量產階段，目前正在做量產模具開發，第3季完成量產準備，往這個目標前進。目前先規劃一條生產線，不同客戶有不同產能要求，有機會明年再增加一條。

至於H100與H200高U數滑軌進度，任忠仁指出，目前4U滑軌通過雲端服務供應商（CSP）認證，第3季底試產，第4季量產，7U產品將在第4季或是明年第1季量產。除了高U數滑軌之外，該公司還有參與CSP的ASIC伺服器產品。

他說，今年伺服器滑軌占營收比重約35%上下，明年樂觀看待，主要是因為H100與H200的高U數產品，以及GB200的營收貢獻較大，明年的伺服器營收占比很有機會再持續往上。

任忠仁分析，GB200 NVL 36伺服器，是一個機櫃（rack）共18個滑軌，至於GB200 NVL 72伺服器則是共27個滑軌，其中，Compute tray與Switch tray都是輝達認證指定，由於GB200的滑軌數量多，加上單價也非常不錯，樂觀看待2025年的業績展望。

南俊的伺服器滑軌目前主要客戶包括美超微，以及全球前兩大CSP。

伺服器 輝達

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