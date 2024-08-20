中華資安登興櫃 首日漲56%

中華電信再添金雞，中華資安（7765）昨（20）日以每股220元登錄興櫃，股價一度衝破400元，成交均價344.5元，均價漲幅56.6%。中華資安強調，將積極開拓國際市場，結合中華電信海外公司與落地夥伴，成為國際級資安品牌公司。

中華資安是全台最大資安服務公司，主要業務為上網資安、資安專業服務與資安商品銷售，擁有逾300多家大型企業、4萬多家中小企業，以及個人與家戶約近100萬客戶，企業客戶涵蓋政府機關、金融業、高科技、醫療業、流通業及關鍵基礎設施等。

中華資安近年營收、獲利都呈現二至四成的幅度穩定成長，且逐年創新高，2023年營收16.96億元，稅前盈餘3.39億元，每股純益7.8元；2024年上半年營收8.56億元，稅後純益1.93億元，每股純益5.35元，營收、獲利持續成長，續創新高。