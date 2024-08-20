聯發國際衝刺手搖茶飲
手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）正式重返台灣手搖飲市場，今年7月4日推出全新手搖飲品牌「UG樂己」積極展店，預計要打造台灣新一代手搖茶霸主，「UG樂己」信義永吉門市將於明（22）日正式開幕，目標每月開出新門市，一年內國內門市數開到100間。
聯發國際表示，「UG樂己」首店忠孝敦化店開幕一個月平均日銷量1,000杯，最高紀錄日銷破1,680杯，單日最高營業額破11萬元，考量到現在年輕人喜歡創業，聯發國際同步啟動台灣市場合作加盟業務，公開徵求全台有意願的合作夥伴一起打拚。
聯發國際餐飲董事長鄭凱隆就是靠外帶式泡沫紅茶、珍珠奶茶等飲品打響名氣，1992年在重慶南路、南陽街一帶補習街小茶攤發跡，所以這次推出加盟，也希望讓想創業的人，有機會賺進人生第一桶金。
「UG樂己」為聯發國際繼1992年創立「Sharetea歇腳亭」後，推出的手搖飲新品牌；與歇腳亭主打珍珠奶茶、芋頭鮮奶等奶類飲品不同，「UG樂己」以健康、愛自己、精緻生活的概念搶攻台灣手搖飲市場，專注在綠茶基調的飲品經營。
「UG樂己」導入AI智能製茶機，打造全台首個全AI系統化手搖店，聯發國際表示，一杯飲品從下單到完成，僅需七秒；AI智能茶飲機不僅能即時消化每日的大量訂單，更能確保每一杯茶飲的製作都迅速且精準，控制每杯飲品的品質一致性。
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