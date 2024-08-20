快訊

對台6保證納入美國民主黨黨綱 學者：為了要與共和黨區別

影片打臉！43砲指部軍車撞樹釀7傷 竟是駕駛拿東西沒看前方

聯發國際衝刺手搖茶飲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）正式重返台灣手搖飲市場，今年7月4日推出全新手搖飲品牌「UG樂己」積極展店，預計要打造台灣新一代手搖茶霸主，「UG樂己」信義永吉門市將於明（22）日正式開幕，目標每月開出新門市，一年內國內門市數開到100間。

聯發國際表示，「UG樂己」首店忠孝敦化店開幕一個月平均日銷量1,000杯，最高紀錄日銷破1,680杯，單日最高營業額破11萬元，考量到現在年輕人喜歡創業，聯發國際同步啟動台灣市場合作加盟業務，公開徵求全台有意願的合作夥伴一起打拚。

聯發國際餐飲董事長鄭凱隆就是靠外帶式泡沫紅茶、珍珠奶茶等飲品打響名氣，1992年在重慶南路、南陽街一帶補習街小茶攤發跡，所以這次推出加盟，也希望讓想創業的人，有機會賺進人生第一桶金。

「UG樂己」為聯發國際繼1992年創立「Sharetea歇腳亭」後，推出的手搖飲新品牌；與歇腳亭主打珍珠奶茶、芋頭鮮奶等奶類飲品不同，「UG樂己」以健康、愛自己、精緻生活的概念搶攻台灣手搖飲市場，專注在綠茶基調的飲品經營。

「UG樂己」導入AI智能製茶機，打造全台首個全AI系統化手搖店，聯發國際表示，一杯飲品從下單到完成，僅需七秒；AI智能茶飲機不僅能即時消化每日的大量訂單，更能確保每一杯茶飲的製作都迅速且精準，控制每杯飲品的品質一致性。

AI 奶茶 歇腳亭

延伸閱讀

消暑手搖買1送1！ 「迷客夏」挺臺灣文博推3大可愛IP杯 「茶之魔手」31週年慶國宴珍奶買3送1

聯發國際「UG樂己」徵求全台合作夥伴 一年一百家

26歲女生胸部流出「惡臭綠膿」 竟與1天喝6杯珍珠奶茶壞習慣有關

手搖飲15元！還有7天 CoCo「3大純茶」大杯只要15元 內行人10元就開喝

相關新聞

神盾積極切入Arm架構

IC設計業者神盾（6462）昨（20）日召開法說會，董事長羅森洲釋出最新營運展望，神盾現階段IP營收大多來自授權金，但隨...

鈺太四大業務熱轉

MEMS麥克風廠鈺太（6679）昨（20）日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，董事長邱景宏看好在AI手機、智慧車用、耳機、助...

宜鼎攻邊緣 AI 報捷

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）昨（20）日參加櫃買業績發表會，董事長簡川勝表示，邊緣AI需求持續強勁，宜鼎集團訂單量源...

中華資安登興櫃 首日漲56%

中華電信再添金雞，中華資安（7765）昨（20）日以每股220元登錄興櫃，股價一度衝破400元，成交均價344.5元，均...

王座發新股 競拍底價60元

王座（2751）為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,600張，其中1,872張採競價拍賣，將於8月21日至2...

南仁湖台南轉運站BOT將開工

南仁湖（5905）投資約59億元的台南平實轉運站新建營運移轉（BOT）案正申報開工，工程啟動在即，依規劃第一期將於202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。