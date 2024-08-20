王座發新股 競拍底價60元

王座（2751）為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,600張，其中1,872張採競價拍賣，將於8月21日至23日展開競價拍賣投標，競拍底價為60元，每人最高得標張數合計不超過239張，並於8月27日開標，預計9月10日正式掛牌上櫃。

王座為連鎖餐飲集團六角旗下子公司，王座目前資本額1.7億元，為落實集團餐、飲專業分工，王座以代理國內外餐食品牌為主要策略，對於代理品牌的遴選，以台灣消費者喜愛的出國旅遊地、產品剛需性以及品牌知名度與營運模式綜合評估。

透過王座建立的「品牌平台中心」，持續展店以增加市占率及品牌業績，且以百貨商場人流相對集中的場域為設點規劃，自2021年起連續三年年營收呈現逐年成長的趨勢，今年上半年合併營收為6.73億元，年增率16.14％，創歷史同期新高。

王座擁有六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，貢獻去年約3,000萬-4,000萬的營收，至今全台已開幕「板橋環球」、「台北101」、「新光三越A11」與「新光三越台南西門」等四家直營店，目前籌備插旗台中成為第五家直營店，亦為「橋村炸雞」首家規模街邊店，預計9月開幕。