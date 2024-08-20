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南仁湖台南轉運站BOT將開工

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

南仁湖（5905）投資約59億元的台南平實轉運站新建營運移轉（BOT）案正申報開工，工程啟動在即，依規劃第一期將於2028年底全面開幕，可為該公司營運增添成長新動能。

南仁湖在高雄所推出的「艾美巨蛋」和「文化艾美」兩個住宅大樓建案順利完銷，總銷分別為9.6億元及6.6億元，預計明年上半年陸續交屋認列，將大為挹注獲利，昨（20）日以漲停收在23.1元，創13年來新高。

同時，該公司得標的台南平實轉運站BOT案目前更有重大進展。南仁湖表示，該轉運站位於中華東路與小東路口，是平實重劃區的黃金三角窗，鄰近大灣交流道、南紡購物中心，周邊平實中央公園的公辦都更，都是南市府重點建設。繼2021年與台南市府簽約後，南仁湖成立專案公司「平實森活」，現正申報開工，即將進入實質動工階段。

南仁湖並指出，平實轉運站分成兩期開發，第一期為地下六層至地上13層的轉運站複合式大樓，樓地板面積約3萬坪，將導入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及商辦大樓等複合型機能。

艾美

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