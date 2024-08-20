宜鼎攻邊緣 AI 報捷

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）昨（20）日參加櫃買業績發表會，董事長簡川勝表示，邊緣AI需求持續強勁，宜鼎集團訂單量源源不絕，同時有上百甚至上千個專案進行，伴隨美國、大陸市場需求回溫，對下半年與明年營運樂觀。

簡川勝分析，在邊緣AI要落地的前提下，需要軟體、演算法等支援，宜鼎與子公司安提皆有完整解決方案，能協助客戶內部盤點、軟體等需求，例如客戶端進行POC（概念驗證）時，以前需花一至二周，採用宜鼎集團的解決方案，能大幅縮短客戶的POC時間。

宜鼎業績發表會重點

簡川勝指出，從雲端到邊緣AI，隨著算力提升，帶動存儲、容量需求增加，有助推升記憶體產業中長期發展。宜鼎會在第4季積極送樣符合高速運算的DDR5產品，法人看好將挹注該公司後市營運動能。

簡川勝強調，現階段觀察到邊緣AI正加速落地力道，海外市場需求很大，宜鼎的策略是直接和當地系統整合商（SI）合作與對接，可能同時會有上百、上千個專案在進行。以安提為例，去年專案量約600個，今年截至本（8）月底，就已經接到近600個專案，顯現該領域動能很強。

宜鼎位於宜蘭的二期研發製造中心已啟用，簡川勝說，宜蘭二期聚焦AI應用，規劃是作為宜鼎的AIoT、安提的製造中心，當前廠內已開始生產，後續都還有空間可供逐步擴充。

談到市況，簡川勝說明，去年美國和中國大陸市場較為疲軟，現在回溫不少，宜鼎在中國大陸有很多專案，正向看待下半年美國和中國大陸的業務對公司產生的貢獻，會比去年還要好很多。

至於記憶體價格走勢，宜鼎認為，下半年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格都滿平穩，維持續漲格局。