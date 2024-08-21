神盾積極切入Arm架構

IC設計業者神盾（6462）昨（20）日召開法說會，董事長羅森洲釋出最新營運展望，神盾現階段IP營收大多來自授權金，但隨著5奈米D2D IP切入客戶端，今年第4季至明年第1季就會有權利金挹注，且公司積極搶先市場、緊跟Arm架構發展，將自家UCIe IP導入架構中，搶攻AI伺服器晶片市場。

羅森洲指出，正向看待UCIe在未來需求愈來愈多，將成為主要成長動能，集團先前斥資不超過4,000萬美元取得Arm新推出的CSS V3架構授權，目標就是跟緊Arm架構發展、搶先市場，將自家UCIe IP導入架構中，預計該架構明年底完成設計定案（Tape out），2027年大量生產。

展望未來，羅森洲分析三大趨勢，首先是多晶粒（Mutli-Die），其次是裸晶與裸晶（Die to Die）間的連接需透過UCIe，最後則是AI，神盾的策略是專注類比高速傳輸IP，Arm負責邏輯IP，雙方攜手合作搶AI伺服器晶片市場。

根據研調機構預估，2023年Arm伺服器晶片市占率約7-10%，到2028年時將一舉提升至25-27%，五年內不僅市場不斷擴大，市占率增加超過17個百分點。