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鈺太四大業務熱轉

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
鈺太董事長邱景宏。 聯合報系資料照
鈺太董事長邱景宏。 聯合報系資料照

MEMS麥克風廠鈺太（6679）昨（20）日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，董事長邱景宏看好在AI手機、智慧車用、耳機、助聽器等四大市場，採用的麥克風數量均比傳統產品多，有助營運動能，將支撐鈺太未來三年的成長動能。

綜觀來看，邱景宏指出，鈺太未來三年的成長項目包括手機、汽車、耳機以及助聽器，下半年會陸續看到在四大領域的營收成長，今年第4季車載業務取得美系客戶訂單，指向性的MEMS麥克風明年進入量產，頭戴裝置的數量也會在下一季度放量，主要以美系、北歐客戶為主。

針對手機市場，鈺太說明，現階段與聯發科合作密切，在安卓陣營手機開始出貨，並攜手開發下一世代產品，像是手機品牌廠希望具備高清錄音，還有防塵防水的麥克風，再加上超薄麥克風，在AI晶片陸續導入於手機中，使得麥克風數量比傳統手機將增加一到二顆，在顆數增加下，有利於公司營運動能。

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