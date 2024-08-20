振宇五金法說會／下半年持續拓點 第三季有望持續成長
振宇五金（2947）20日參與中信證券舉辦的法說會，振宇五金總經理洪國展表示，展望下半年除持續拓點以外，將透過OMO整合策略，藉由全新的購物車網站，以線上購買，線下取貨的方式，進一步提升線上營收和增加門市流量。
洪國展指出，根據資料統計，振宇五金在會員上的客單價比起非會員高出1倍，因此將透過利用網路線上購物，持續增加會員黏著度，上半年會員數相較去年同期增長了18.19%。
展望下半年，振宇五金表示，第3季是主要颱風季節，修繕需求推升，通常是五金行業營運旺季，營收表現可望超越第2季。
振宇五金也持續拓展新點，下半年北部、南部都將拓展門市，預期今年全台可達85間門店，2026年目標衝破百間，目前8月台中太平長億門市開幕，9月將成立楊梅中山店，全台共達第83間門市。
振宇五金第2季營運繳出亮眼成績，其中主要得益於新展店的效益以及在政府採購專案中的成功，取得了數個重要的政府採購訂單進一步擴大了業務範圍。振宇五金累計上半年營收10.39億元，年增10.3%，稅後純益0.33億元，年增64.99%，每股純益（EPS）1.75元，7月營收1.85億元，年增9.28%，累計1至7月合併營收達12.24億元，年增0.15%。
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