神盾法說會／緊跟 Arm 架構發展 搶攻 AI 伺服器晶片市場

IC設計業者神盾（6462）20日召開法說會，董事長羅森洲釋出最新的營運展望，表示神盾現階段IP營收大多來自授權金，但隨著5奈米D2D IP切入客戶端，今年第4季至明年第1季就會有權利金產生，且公司積極搶先市場、緊跟Arm架構發展，將自家UCIe IP導入架構中，搶攻AI伺服器晶片市場。

羅森洲指出，除了正向看待UCIe在未來需求只會越來越多，將成為主要成長動能外，集團先前斥資不超過4,000萬美元取得Arm新推出的CSS V3架構授權，目標就是跟緊Arm架構發展、搶先市場，將自家UCIe IP導入架構中，預計該架構明年底完成設計定案（Tape out），2027年進入大量生產。

展望未來，羅森洲分析有三大趨勢，首先是是多晶粒（Mutli-Die），其次是是裸晶與裸晶（Die to Die）間的連接需透過UCIe，最後則是AI，而神盾的策略就是專注在類比高速傳輸IP，Arm負責邏輯IP，透過雙方攜手合作，一同搶下AI伺服器晶片市場。