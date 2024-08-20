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中美晶小金雞台特化第3季掛牌 徐秀蘭：今年業績雙位數成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台特化20日舉行上櫃前業績發表會績，台特化總經理張雄飛（左起）、董事長徐秀蘭及財會處處長廖介徹合影。記者謝柏宏／攝影
台特化20日舉行上櫃前業績發表會績，台特化總經理張雄飛（左起）、董事長徐秀蘭及財會處處長廖介徹合影。記者謝柏宏／攝影

中美晶（5483）旗下小金雞台特化（4772）20日舉行上櫃前業績發表會，該公司將在今年第3季底掛牌上櫃。台特化今年上半年營收4.05億元，年增95.96%。台特化董事長徐秀蘭表示，隨著矽乙烷等特化產品出貨暢旺，下半年營收將優於上半年，並將保持雙位數成長；2025年無水氟化氫（AHF）開始量產出貨，明年業績又將優於今年。

台特化主要產品為矽乙烷，主要用於化學氣相沉積（CVD)製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵矽基化合物薄膜的關鍵性材料，目前已建立了全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷，產品已行銷六國。

台特化2024上半年合併營收4.05億元，較去年同期成長95.96%，並超過2023年全年合併營收之70%，稅後淨利1.56億元，已超過去年整年度獲利金額，每股稅後純益（EPS）1.13元。

徐秀蘭表示，中美晶是在2018年入主台特化，台特化成立於2013年，過去股本一度達到三十多億元，後因虧損嚴重，經過減資後回降至目前的13.8億元。目前台特化除了自主生產矽乙烷、矽丙烷及無氟化氫之外，其他業務來源還包括國內代理產品矽甲烷、及各式特殊氣體的海外代理服務。

台特化總經理張雄飛表示，國內的特化氣體95%來自國外，自製率相當低，台特化鎖定半導體先進製程，自主研發高端的關鍵特殊氣體材料合成純化製造技術，已建立特氣產製技術專業Know-How，並取得台灣、中國大陸、美國、韓國新型及發明專利，未來每年都將推出一項新產品；台特化在彰濱工業區擁有的土地，也足供未來十年發展。

另外，台特化2024年開發出新產品無水氟化氫(AHF)，為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主要應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，具有優異的選擇率及向性可應用於更先進的製程，目前已送交客戶認證中。

台特化的特殊氣體產品須以高低壓特氣鋼瓶裝載，獨創智能化鋼瓶品管系統，透過手機掃描QR Code 即可立即追溯產品生產履歷，從進料檢驗到投入原料生成高純度產品自動化充填成品，再經由檢驗精度等級達十億分之一的超微量元素分析實驗室進行品質確認把關，品質純度達到全球最高規格，通過多家世界前十大的國際一級半導體客戶認證並取得供應商資格，不僅利於未來快速向客戶導入新產品，更成為全球供應鏈中首選品牌。

半導體 營收

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