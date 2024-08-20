新股紅包抽起來 這檔中籤可賺5.95萬、報酬率79%

新股抽籤又來了，投資人有機會小投資獲取大報酬，竹陞科技（6739）預計9月2日掛牌上櫃，21~23日將辦理上櫃前公開申購作業，承銷價75元，以20日興櫃收盤價134.5元計算，若是中籤可望獲利59,500元，報酬率79.33%。

竹陞科技上櫃掛牌，公開申購將啟，承銷張數526張，承銷價75元，預計8月27日抽籤，9月2正式掛牌；由於承銷價與興櫃價的價差達59.5元，投資人可以小搏大，若報運中籤，報酬率高達79.33%。

竹陞科技主要經營半導體、面板業相關自動化業務遠端控制及AI系統開發工業4.0相關系統整合，專注發展AIoT智能生態，主要服務全球前十大晶圓代工廠、面板廠等高階製造客戶的智能自動化系統導入，協助客戶建構Fab4.0智慧工廠。

受惠於AI、HPC、HBM帶動的半導體強勁需求及客戶擴廠效應，法人看好今年營運將呈現月月高、且逐季攀高，全年營收有機會挑戰創歷史新高。

除了新掛牌股之外，還有1檔增資新股的公開申購也在8月21~23日進行，汎銓辦理增資，承銷價120元，承銷張數425張，同樣在8月27日抽籤，預計9月4日撥券；以20日133元收盤價計算，若是中籤可望獲利13,000元，報酬率10.83%。