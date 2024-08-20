王座8月21日起展開競拍 預計9月10日掛牌上櫃

王座（2751）為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,600張，其中1,872張採競價拍賣，將於8月21日至23日展開競價拍賣投標，競拍底價為60元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過239張（仟股），並於8月27日開標，預計9月10日正式掛牌上櫃，主辦承銷商為永豐金證券。

王座目前資本額新台幣1.7億元，為落實集團餐、飲專業分工，以代理國內外餐食品牌為主要策略，對於代理品牌的遴選，以台灣消費者喜愛的出國旅遊地、產品剛需性以及品牌知名度與營運模式綜合評估，因此，代理之餐食品牌皆具備相當知名度，透過公司建立之「品牌平台中心」，持續展店以增加市占率及品牌業績，且以百貨商場人流相對集中的場域為設點規劃，繳出2021年起連續三年年營收呈現逐年成長的趨勢，今(2024)年上半年合併營收為6.73億元，年增率16.14％，不僅創歷史同期新高，更優於台灣餐飲產業營收趨勢表現。

王座擁有六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，門市型態以百貨商場店為主，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，貢獻去年約3,000-4,000萬的營收，至今全台已開幕「板橋環球」、「台北101」、「新光三越A11」與「新光三越台南西門」等4家直營店，目前籌備插旗台中成為第5家直營店，亦為「橋村炸雞」首家規模街邊店，預計9月開幕，以期透過直營店達到對消費者之宣傳效果與品牌認知，同時創造單店效益，以「橋村炸雞」為起始，於台灣市場拓展加盟業務，目標今年第四季在台灣開出首家加盟店，挹注加盟事業相關收入，未來藉由加盟模式之助力，憑藉直營加盟雙軌並進，持續擴大在台灣餐飲業市占率，創造最大營運效益。

王座亦輸出「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌到美國與香港，進行海外再授權業務，合計已開出 10 家門市，將持續耕耘各品牌之再授權模式，以增加將市場推到海外之實力，展開與同業的差異化營運策略。

王座將於自8月21日至23日展開競價拍賣投標，競拍底價為60元，8月27日開標，預計9月10日掛牌上櫃，正式進入資本市場。