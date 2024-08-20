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竹陞科技完成競價拍賣 公開申購價格75元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

竹陞科技（6739）採競價拍賣方式辦理承銷，8月19日順利完成。

竹陞科技初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，竹陞科技公司辦理競價拍賣股數1,904仟股，公開申購股數為526仟股。這次參與投標的投標單筆數共計1,275筆，合格標單共計1,220筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於8月19日上午十時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果如下：最低得標價格111.13元，最高得標價格137元；得標加權平均價格119.38元。

依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法，竹陞科技競價拍賣最低承銷價格為68.18元，這次辦理公開申購價格為75元，8月21日至8月23日為公開申購期間；8月27日為公開抽籤日。上開相關得標資訊，亦可參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告。

https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

美國 證交所 證券商

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