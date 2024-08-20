中華電信再添金雞 中華資安以220元興櫃 最高衝上408元

中華電信旗下中華資安國際20日登錄興櫃，股票代號7765，興櫃認購價為每股220元，今日一掛牌，股價一度衝破400元，最高來到408元。

中華資安（7765）日前舉行興櫃前法人說明會，隨著近年在駭客肆虐下，對政府、企業及個人都造成損害，也驅動資安產業蓬勃發展。

中華資安2023年營收16.96億元，稅前盈餘3.39億元，每股純益7.8元；2024年上半年營收8.56億元，稅後純益1.93億元，每股純益5.35元，營收、獲利持續成長，續創新高。

中華資安2017年成立，資本額3.63億元，大股東為中華電信（2412），也是中華電信內部創業的典範之一，主要業務為上網資安、資安專業服務與資安商品銷售。

中華資安是國內連續五年榮獲行政院資安評鑑5A最高評價的優質資安公司，也是國際顧問公司Frost & Sullivan連續三年評價為台灣最佳資安服務公司。

中華資安是國內資安公司領導品牌，有超過300多家大型企業、4萬多家中小企業、以及個人與家戶近100萬客戶，企業客戶涵蓋政府機關、金融業、高科技、醫療業、流通業及關鍵基礎設施等。

中華資安指出，將積極開拓國際市場，結合中華電信海外公司與落地夥伴，成為國際級資安品牌公司。