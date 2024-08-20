快訊

中職／曝李珠珢跟台灣球團談好了！前體育主播：明年就會來

奮力考上公幼教師卻「逃回」私幼 環境如何讓她心寒？

賀錦麗版黨綱強調政策延續 重申一中政策強調台海現狀

日盛台駿掛牌上市 早盤大漲12.5%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

日盛台駿國際租賃（6958）20日股票掛牌上市，成為第四檔股票上市的租賃股，一早以33.6元開出，最高衝到33.8元，最高漲12.5%。

日盛台駿集團員工超過1,300人，事業版圖橫跨台灣、中國大陸及泰國。轉投資的主要子公司包括日盛全台通、日盛全能源以及位於蘇州的日盛國際融資租賃公司、台駿國際融資租賃公司，目前在台灣有12個營業據點，在中國大陸於18個重要城市拓展業務，泰國租賃子公司Infinite Leasing（Thailand）設立於曼谷，6月已開業。在台灣的核心業務涵蓋車輛分期、企業融資、長期租車以及綠能投融資等；在中國大陸則專注於設備融資租賃業務；在泰國則以企業融資、車輛分期為主。

日盛台駿國際租賃日前並通過半年報，2024年上半年總資產931.1億元，較去年同期大幅成長17.4%，上半年累計營收57.71億元，年成長15,2%，累計稅前盈餘4.3億元，累計稅後純益2.82億元，每股稅後純益（EPS）0.8元，營收成長但獲利衰退，主因升息與預期信用減損損失增加，預期下半年將好轉。

根據日盛台駿資料，日盛台駿國際租賃2020年至2023年營收年複合成長17.98%，2023年突破百億，來到106.03億元，2024年上半年日盛台駿營收為57.71億元，年增15.22%。2020年至2023年合併營業毛利年複合成長28.57%，2024年第1季合併營業毛利10.14億元，年成長19%。

營收

延伸閱讀

和運租車搶先導入大改款TOYOTA CAMRY 即刻預約體驗日本原裝進口轎車

亞幣強升 攀今年來新高

禽流感疫情肆虐 美蛋價上月大漲19%

億萬富翁棄商從政！貝東塔當選泰國總理 成史上最年輕總理

相關新聞

中光電攻無人機 邁步

中光電（5371）集團強攻無人機有重大突破，子公司中光電智能機器人開拓北美市場報捷之餘，旗下「偵監型無人機」產品，獲國防...

前鼎搶搭矽光子商機

光通訊廠前鼎（4908）積極投入高速率光模組開發，目前400G產品已少量出貨，800G將於明年進入量產階段，並已建構矽光...

富驊訂單能見度看到Q4

富驊（5465）看好來自伺服器、交換器（Switch）機種及POS產品穩定出貨，主要客戶訂單能見度已達第4季，預期下半年...

御嵿入主海峽會 攻高端餐飲

國內連鎖宴會業者御嵿國際（3522）昨（19）日公告，斥資3,500萬元取得海峽會經營權，正式跨入高端餐飲服務。

太普高前七月EPS 1.75元

太普高（3284）昨（19）日公布自結獲利，7月營收1.73億元，稅後純益0.37億元、年增八倍，單月每股稅後純益（EP...

成信實業競價拍賣底價每股27.83元 9月9日創新板掛牌上市

成信實業*預計9月9日在創新板掛牌上市，競價拍賣作業20日啟動，競拍底價每股27.83元，公開申購則預計8月28~30日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。