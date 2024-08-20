日盛台駿掛牌上市 早盤大漲12.5%

日盛台駿國際租賃（6958）20日股票掛牌上市，成為第四檔股票上市的租賃股，一早以33.6元開出，最高衝到33.8元，最高漲12.5%。

日盛台駿集團員工超過1,300人，事業版圖橫跨台灣、中國大陸及泰國。轉投資的主要子公司包括日盛全台通、日盛全能源以及位於蘇州的日盛國際融資租賃公司、台駿國際融資租賃公司，目前在台灣有12個營業據點，在中國大陸於18個重要城市拓展業務，泰國租賃子公司Infinite Leasing（Thailand）設立於曼谷，6月已開業。在台灣的核心業務涵蓋車輛分期、企業融資、長期租車以及綠能投融資等；在中國大陸則專注於設備融資租賃業務；在泰國則以企業融資、車輛分期為主。

日盛台駿國際租賃日前並通過半年報，2024年上半年總資產931.1億元，較去年同期大幅成長17.4%，上半年累計營收57.71億元，年成長15,2%，累計稅前盈餘4.3億元，累計稅後純益2.82億元，每股稅後純益（EPS）0.8元，營收成長但獲利衰退，主因升息與預期信用減損損失增加，預期下半年將好轉。

根據日盛台駿資料，日盛台駿國際租賃2020年至2023年營收年複合成長17.98%，2023年突破百億，來到106.03億元，2024年上半年日盛台駿營收為57.71億元，年增15.22%。2020年至2023年合併營業毛利年複合成長28.57%，2024年第1季合併營業毛利10.14億元，年成長19%。