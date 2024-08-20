太普高前七月EPS 1.75元
太普高（3284）昨（19）日公布自結獲利，7月營收1.73億元，稅後純益0.37億元、年增八倍，單月每股稅後純益（EPS）0.42元。
累計今年前七月太普高稅後純益1.5億元、每股純益1.75元，已超越2023年全年獲利。
太普高是台灣唯一印刷板材專業廠，曾創下國內市占率 30% 高峰期，也度過積弱不振的低潮，隨著南部品牌建商泰嘉開發入主後，進行營建及房產代銷業布局，開始轉虧為盈。
太普高董事長呂金發表示，印刷板材事業營運好轉，持續對各項有潛力的製造業如光學、金屬等產業尋找新機會。
另太普高公告在日本熊本購入土地，主因看好台積電在當地建廠，帶動上下游供應商赴日人員增加，帶來住房需求。
而目前在熊本的投資，先以興建出租公寓來規劃，盼能為公司帶來長期穩定的收益。
太普高公告子公司在熊本向關係人取得土地，過去公司已在熊本購入一棟出租公寓套房，共25戶已滿租，如今則想自己開發，正進行土地的取得，未來希望興建較符合台灣人住房習慣的住宅產品。
業界人士指出，太普高與三地開發、清景麟等同業攜手前往日本熊本發展，近期三方合作在台南市打造「安平星鑽綜合度假城」，進一步將合作觸角延伸至日本熊本，跟著台積電腳步擴展，三強聯手的策略，有望發揮更大綜效。
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