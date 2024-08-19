成信實業競價拍賣底價每股27.83元 9月9日創新板掛牌上市

成信實業*預計9月9日在創新板掛牌上市，競價拍賣作業20日啟動，競拍底價每股27.83元，公開申購則預計8月28~30日進行，每股發行價格暫定32元。

成信實業預計8月20~22日辦理競價拍賣，競拍張數1,379張，8月26日開標，將依競拍結果決定承銷價格，並訂8月28日開始公開申購

富邦證券副總經理徐傳禮表示，成信實業專精於創新「都市採礦」技術和循環資源再利用，可解決台灣缺乏天然資源的困境，提供客製化循環經濟解決方案，建構永續供應鏈。成信實業的廢棄物再利用之業務模式，使半導體廢料成為再生資源，同時保留資源產品的最大價值，達到零廢棄及減碳效益，滿足客戶追求淨零承諾中的減碳目標。

隨著成信實業中科廠興建完工邁向營運，將對公司研發與業務拓展提供實質助益。此外，中科廠近期已取得事業廢棄物再利用許可，屆時可擴大服務其他半導體晶圓代工業者，隨著客戶群擴展，處理量能將可再度攀升，未來成信實業也有機會複製此業務模式服務海外客戶，對公司營運有重大助益。