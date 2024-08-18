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91APP、富邦媒衝精準行銷

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

零售業迎來下半年旺季，電商業者積極開拓新商品，全力聚焦其他行銷科技帶來收入，零售媒體聯播網（RMN）為下半年精準行銷、帶動營收主力。91APP*-KY（6741）、富邦媒都已投入，網家也表示下半年將推出相關服務。

隨著實體零售D2C電商持續向上，91APP重點將聚焦RMN發展，近期也更新廣告媒體與個人化行銷產品，期待品牌業者導入並帶動D2C業績成長。

91APP董事長何英圻先前表示，精準行銷包括數據與工具，91APP「電子商務解決方案」及「數位行銷解決方案」與91APP零售AI模型「jooii」，將數據導入模型中，有「千人千面」的效果，希望達成不同消費者看到品牌頁面將有不同陳列內容，甚至連行銷信件也有不同規劃。

他強調，對品牌來說， jooii賦能品牌商精準找受眾，例如給jooii商品，系統規劃出不同受眾讓品牌業者去行銷。

電商龍頭富邦媒年營收連續兩年突破千億元大關，今年持續以成長為目標。

富邦媒總經理谷元宏先前表示，今年再創成長，需要開發新成長動能，看好電商本業，以及直播、Momo Ads的RMN廣告業務；在電商本業方面，富邦媒要以千萬用戶的基礎和平台影響力，積極開拓新品牌進駐。

廣告業務方面，momo已經利用消費者數據平台（CDP）和供應鏈管理系統掌握用戶與商品數據，今年以來積極推動平台上架的客戶採用momo Ads技術，來發展自動化、可規模化的RMN商業模式，提升平台廣告收入及行銷成效。

APP 富邦媒 電商

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