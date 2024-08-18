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長佳智能拚今年轉盈

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
長佳智能董事長陳明豐。 聯合報系資料庫
長佳智能董事長陳明豐。 聯合報系資料庫

長佳智能（6841）總經理李友錚表示，該公司開發的「骨齡輔助診斷系統」，目前正在申請越南上市許可，這項產品近期有望和越南一家醫院簽約，下半年有望獲得大訂單。

法人估計，長佳智能全年營收成長將比去年成長三至四倍，並有望正式擺脫虧損，明年起營收及獲利都將大幅成長。

長佳智能日前應邀參加法說會，說明今年全年營運展望，該公司今年第2季稅後純益1,146.9萬元，單季獲利轉正，每股稅後純益（EPS）0.12元。長佳智能透露，原本首季獲利就已轉正，但是第1季受到金融評價損失拖累，影響首季表現。長佳智能今年每月營收都是倍數成長，前七月營收1.72億元，較去年同期成長402.1%。

長佳智能的「骨齡輔助診斷系統」繼6月份獲美國食品藥物管理局（FDA）醫材許可後，目前正在申請越南上市許可。李友錚表示，這項產品近期有望和越南一家醫院簽約，除了看好長佳智能的「骨齡輔助診斷系統」，長佳智能也有望在當地設立展示場所，並促成公司下半年獲得大訂單。

營收 越南

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