萬達寵物拓點 啟動總倉計畫

萬達積極拓點，擬啟動總倉計畫。萬達寵物（6968）執行長李俊廣表示，目前萬達總店數達122間，店數達150間時將開啟總倉計畫，設立全台首個總倉庫，預計落腳北部。以每年展店目標15至20間計算，明年將開始蓋總倉。

萬達持續完整自身建置，其中後勤規劃方面，李俊廣表示，物流對於所有零售業而言都至關重要，因此第一步需要建立自己的總倉庫模式，以解決臨時缺貨問題，並提高供貨效率。

李俊廣透露，當店數達150間時就會啟動計畫，並且首個總倉目前預計將設立於北部，主因於目前北部店面數較多，需要的後勤量能也較大。不過他也指出，當未來發展到一定階段，店面數持續增加後，也不排除於中部、南部設立總倉。

李俊廣表示，寵物零售產業整體還很破碎，目前只有寵物公園和東森寵物店數逾超過百間，其餘前10大品牌總店數皆落在15~40家間，整體市場還有相當大的空間。

萬達積極透過自主展店方式佈局市場，旗下「寵物公園」總目標250間，較當前的122間翻倍成長，其中在展店地點上，李俊廣指出，目前會以還並未佈建完整的城市為主，其中經過評估，如果有相關需求，也不排除於外島設點。

至於併購展店策略，李俊廣則表示，雖然目前先以直營為主，等到階段目標達成後，不排除開放加盟，且一直有在積極接觸各大廠商，希望找到志同道合的夥伴，透過併購、轉投資等方式，使展店上能夠快速擴大量能。

除持續佈建實體店面以外，萬達同時發展線上線下的虛實整合，萬達目前透過旗下品牌眾多的優勢，積極發展OMO虛實整合，以商品結合線上實現雲端場域。