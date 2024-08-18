快訊

第9號颱風「雲雀」生成！吳德榮曝路徑、影響 今明仍有大雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬達寵物拓點 啟動總倉計畫

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

萬達積極拓點，擬啟動總倉計畫。萬達寵物（6968）執行長李俊廣表示，目前萬達總店數達122間，店數達150間時將開啟總倉計畫，設立全台首個總倉庫，預計落腳北部。以每年展店目標15至20間計算，明年將開始蓋總倉。

萬達持續完整自身建置，其中後勤規劃方面，李俊廣表示，物流對於所有零售業而言都至關重要，因此第一步需要建立自己的總倉庫模式，以解決臨時缺貨問題，並提高供貨效率。

李俊廣透露，當店數達150間時就會啟動計畫，並且首個總倉目前預計將設立於北部，主因於目前北部店面數較多，需要的後勤量能也較大。不過他也指出，當未來發展到一定階段，店面數持續增加後，也不排除於中部、南部設立總倉。

李俊廣表示，寵物零售產業整體還很破碎，目前只有寵物公園和東森寵物店數逾超過百間，其餘前10大品牌總店數皆落在15~40家間，整體市場還有相當大的空間。

萬達積極透過自主展店方式佈局市場，旗下「寵物公園」總目標250間，較當前的122間翻倍成長，其中在展店地點上，李俊廣指出，目前會以還並未佈建完整的城市為主，其中經過評估，如果有相關需求，也不排除於外島設點。

至於併購展店策略，李俊廣則表示，雖然目前先以直營為主，等到階段目標達成後，不排除開放加盟，且一直有在積極接觸各大廠商，希望找到志同道合的夥伴，透過併購、轉投資等方式，使展店上能夠快速擴大量能。

除持續佈建實體店面以外，萬達同時發展線上線下的虛實整合，萬達目前透過旗下品牌眾多的優勢，積極發展OMO虛實整合，以商品結合線上實現雲端場域。

併購 寵物 萬達

延伸閱讀

萬達寵物上櫃首日漲幅逾2成 成首檔上櫃寵物概念股

新北大漢溪環河路貫穿 樹林河濱擬新建遊戲及足球場

汐止昊天嶺舊營區清廢棄物 新北市議員催生棒球場公園

東森盃少棒賽 兩岸樂交流

相關新聞

長佳智能拚今年轉盈

長佳智能（6841）總經理李友錚表示，該公司開發的「骨齡輔助診斷系統」，目前正在申請越南上市許可，這項產品近期有望和越南...

91APP、富邦媒衝精準行銷

零售業迎來下半年旺季，電商業者積極開拓新商品，全力聚焦其他行銷科技帶來收入，零售媒體聯播網（RMN）為下半年精準行銷、帶...

櫃買出擊 星馬辦法說

櫃買中心繼今年5月在日本東京舉辦法人說明會後，將於8月下旬再度出擊。櫃買中心表示，本次將與國泰證券及其合作夥伴馬來亞銀行...

萬達寵物拓點 啟動總倉計畫

萬達積極拓點，擬啟動總倉計畫。萬達寵物（6968）執行長李俊廣表示，目前萬達總店數達122間，店數達150間時將開啟總倉...

醣聯生物相似藥 有進展

醣聯（4168）宣布，與日本三菱瓦斯化學株式會社（MGC）合作開發的Denosumab生物相似藥SPD8，已於日本成功完...

櫃買董座遭詐騙集團冒名

櫃買中心董事長簡立忠遭詐騙集團冒名，於社群網站及網路媒體散布投資詐騙訊息，櫃買中心提醒民眾切勿上當。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。