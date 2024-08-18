櫃買董座遭詐騙集團冒名

櫃買中心董事長簡立忠遭詐騙集團冒名，於社群網站及網路媒體散布投資詐騙訊息，櫃買中心提醒民眾切勿上當。

櫃買中心指出，近期發現有不法人士於網路媒體上冒用簡立忠名義，宣稱簡立忠老師主導「天宏證券櫃買中心」攜手宏遠證舉辦「推動優質企業上櫃興櫃座談會」，並冒用櫃買中心2024年3月舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」活動照片，散佈假訊息，誘騙投資人誤信櫃買中心董事長簡立忠為「天宏證券櫃檯買賣中心」老師。近期亦有詐騙集團於投資群組上宣稱櫃買中心董事長簡立忠提供獲利訊息。

櫃買中心鄭重澄清，簡立忠未擔任「天宏證券櫃檯買賣中心」之老師，亦無開立任何投資群組，所有宣稱簡立忠老師所開立之投資群組均為詐騙，投資人切勿上當。櫃買中心提醒投資人提高警覺，切勿輕信來路不明的廣告、簡訊或網路訊息，以免權益受損。

櫃買中心呼籲，投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」（https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=775&parentpath=0%2C5）查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業資訊，並可利用警政署反詐欺專線165，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。