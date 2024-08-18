櫃買出擊 星馬辦法說

櫃買中心繼今年5月在日本東京舉辦法人說明會後，將於8月下旬再度出擊。櫃買中心表示，本次將與國泰證券及其合作夥伴馬來亞銀行（Maybank Investment Banking Group）於20日至23日在馬來西亞、新加坡舉辦「2024台灣企業日（Taiwan Corporate Day 2024）」海外法人說明會。

為持續擴大海外機構投資人參與櫃買市場，並提升優質上櫃公司的國際能見度，櫃買中心持續舉辦海外法說會。櫃買中心表示，此次說明會特別邀請到包括穩懋（3105）、弘塑、宜特、雙鴻、譜瑞-KY、M31，以及群聯等七家市值排名前段班且具產業代表性的上櫃公司一同參與，產業類別涵蓋半導體與其他電子，經營業務包括晶圓代工、半導體製程設備、半導體相關產業第三方驗證分析、NB散熱模組、高速傳輸介面IC、矽智財，以及快閃記憶體控制器晶片等。

此次說明會將安排海外機構法人與出席上櫃公司代表透過一對一會談方式，讓投資者能夠更深入了解與會公司的發展策略與營運動態外，櫃買中心也將藉機介紹台灣櫃買市場現況、特色及推廣ESG相關金融商品的成果，期以提升國際機構投資人對台灣櫃買市場的關注。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市場之認識，也具體提高國際投資人參與上櫃股票投資的意願。經統計，近十年來外資參與交易的比重由2014年的6.2%成長至2024年截至7月底的22.1%，從亮眼數字可以看出，海外引資活動已吸引國際資金持續參與櫃買中心。櫃買中心表示，今後仍將積極辦理各項引資活動，為台灣資本市場挹注更充沛的投資動能。