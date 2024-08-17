環球晶營運季季高 期待AI帶來換機潮動能

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（16）日參加櫃買業績發表會，董事長徐秀蘭釋出最新營運展望，看好今年營運第3、第4季季季高的趨勢不變，且可以期待加入AI功能的筆電、桌機以及手機帶來換機潮動能，明年業績表現肯定比今年還要好。

徐秀蘭指出，半導體是庶民經濟，從汽車、家電甚至到餐廳的智慧化服務，運用半導體的東西太多了，但2023年庫存太多，今年陸續消化，2024年整體半導體產業是優於去年，預期今年年底會愈來愈健康，帶動客戶於明年的投產比重會攀升。

環球晶業績發表會重點

徐秀蘭點出全球仍有很多不確定性，包括戰爭、美國總統選舉等影響總體經濟。降息對半導體來說是好消息，因為利率下降，車用就會恢復，推估今年全球利率趨勢應該是往下走，民眾消費行為有機會更積極。

針對產業市況，徐秀蘭分析，新冠肺炎疫情自2019年開始，2020年陸續有地方封城，居家工作的消費者當時買的電腦、筆電，至今也都五、六年了，基本上換機潮應該要發生，現在強大助力是新一代的產品都搭載AI功能，所以集團認為這一次的換機潮加上AI新解決方案，是不容忽視的一股力量。

徐秀蘭進一步說，半導體現階段都會關注先進封裝CoWoS，在製程往微型化邁進，封裝也跟著改變，且當前AI、高速運算和高頻寬記憶體等，均需要更多的電源管理，還有元件在高速運算後需要降低散熱，化合物半導體絕對不可或缺，電動車和電網的更新，都需要化合物半導體的參與。

關於環球晶在矽光子的布局，徐秀蘭強調，這是一個很關鍵的技術，當資料傳輸愈來愈快時，會開始運用光纖，進而會採用矽光子的方式，晶圓就會運用到SOI（在傳統矽晶圓上再加上一層氧化層），環球晶除了是SOI供應商外，在國際之間也與非常多矽光子業者進行合作，甚至在美國廠也會建立矽光子產能。