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虎航申請上市 最快Q4掛牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘昨（16）日宣布，已正式向台灣證券交易所提交申請，將公司股票從創新板轉為一般板上市，隨著解封後營運成績不斷衝高，台灣虎航營運要不斷擴大，申請轉上市就是期待能吸引更多投資人加入，預計第4季會上市掛牌。

陳漢銘表示，台灣虎航為國內第一家平價航空，2023年是台灣虎航展現營運競爭力，以最快速度恢復過往航線的布建，開拓新增許多新航點，繳出了一張亮眼的成績單；此次申請創新板轉為一般板上市，將是公司發展歷程中的重要里程碑；藉由更廣泛與資本市場接觸和更靈活的資金籌措方式，有助於擴大台灣虎航營運規模。台灣虎航昨收盤價為50.3元，收平盤。

延續2023年從疫後高速回彈的營運表現，台灣虎航今年前二季營業再攀歷史新高，整體營收達82.14億元、年增50.1%，營業盈餘21.08億元、年增94.7%，營業毛利率及營業淨利率分別高達32%、26%，稅後純益為15.34億，純益率19%，EPS 3.42元，每股淨值為12.85元。

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