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威剛：DRAM業2025大爆發

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（16）日舉行法說會，發言人陳靜慧指出，DRAM主要三大供應商這幾年資本支出沒有明顯新增，在供給有限以及AI相關應用成長確立，DRAM產業2025年會是大爆發的一年。

看待DRAM產業後市，威剛分析，DRAM今年合約價一路走強的態勢沒有改變，儘管4月時價格波動，7月部分產品價格已止跌回升、回到正向發展。NAND下半年漲幅預估稍微趨緩，預期下半年DRAM、NAND保持續漲，DRAM第3季有兩位數成長。

威剛預期，第4季NAND的漲幅會低於DRAM，DRAM依舊會維持高個位數成長，合約價高於現貨價10-20%，本季現貨市場庫存去化到一定水位後，現貨價會跟著回升、繼續往上。

威剛認為在記憶體原廠主力生產HBM（高頻寬記憶體）及DDR5，在DRAM產能供給有限下，又面臨AI手機、AI PC等應用對記憶體的用量增加，樂觀明年會是DRAM大爆發的年度。

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