大學光調據點 汰弱留強

大學光（3218）昨（16）日表示，鑒於中國大陸市場復甦緩慢，近期將陸續關閉當地一家虧損據點，及一家合作醫院部門，未來轉向聚焦高階自費領域，包括兒童近視控制產品及高階手術。至於台灣據點今年下半年重點在既有門市的擴大規模與改裝，原預期下半年最多可新增三個據點，但因選址與施工期等因素，今年僅會增加一家旗艦級據點，明年上半年將開出兩家新門市。

大學光目前在台有28間大學眼科合作診所、31間大學眼鏡直營門市，通路擁有50%屈光雷射手術高市占率。大學光表示，高科技產品促使用眼過度導致多種視力及眼疾早發問題，整體而言超過80%的人口在年滿18歲時即罹患近視，目前手術滲透率仍低，但在醫療進步及患者接受度提高下，需求逐漸增長。

瞄準市場需求，大學光屈光手術持續引進最新設備與技術，公司預計今年9月陸續導入雷射術式SMILE Pro 2.0，此次SMILE原廠主要升級軟體應用，可提升視力矯正手術的精準度與客製化。法人預估將助攻第4季營運表現。