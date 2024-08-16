興櫃一周回顧／研晶飆逾32% 登漲幅王
觀察近一周興櫃市場表現，統計327檔興櫃個股本周平均上漲1.1%，表現最亮眼的是LED封裝股研晶（6559），股價漲幅超過32%，登上興櫃漲幅王。
根據櫃買中心昨（16）日資料顯示，興櫃市場成交金額117.44億元、成交2.15億股、成交13.49萬筆，三項數據均低於上一周。個股漲幅超過一成檔數增至17檔。
本周領漲股集中在電子股。半導體設備慶康科技周漲22.2%、無塵室泰創工程漲21.4%、設備股梭特漲17.7%。資訊服務業嘉實周漲20.2%、低軌衛星鐳洋科技漲幅也有16.2%。
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