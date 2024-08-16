磐儀搶食智慧運輸商機

工業電腦廠磐儀（3594）前進「2024台北國際物流暨物聯網展」，將展出最新物聯網系統與物流設備。展望後市，隨著下半年工業電腦產業市況回升，磐儀本業有望回溫，下半年有機會交出優於上半年的營運成績。

磐儀將在大會上展出EMQ-I2801、EMCOME-I94U0、EMCOME-I94M0等智慧電腦模組，整合運輸、物流應用。運用最新邊緣運算技術，結合旗下產品線開發I/O模組，提供一系列智慧運輸、智慧監控等解決方案。子公司磐旭智能則將展出一系列倉儲、物流、零售手持產品，以及機器視覺應用可利用門禁系統及生物辨識技術，有效管理倉儲人員流動，保障倉儲安全。

磐旭智能今年主要成長動能來自美系客戶大單，整體訂單規模約20萬台，今年將出貨一半以上，主要業績成長將來自歐洲市場。

工業電腦產業今年上半年仍陷入庫存庫存調整階段，導致磐儀在內的多數廠商業營運表現不佳，隨著庫存去化已進行將近一年，不少工業電腦業者已預期今年下半年市況將復甦，磐儀本業有望回溫。