是方（6561）跨足健康管理事業，助攻雲林及馬祖打造健康管理平台，加上企業及個人用戶，會員數超過五萬人，未來盼擴大規模，累計20萬至30萬會員，加上穿戴裝置、運動、飲食等夥伴，打造健康生態鏈。

是方近年打造機房、資料中心、串連電路及國際海纜，變成一個電信百貨公司，讓客戶一站購足，也是是方已經連續兩年大賺一個股本的底氣。

是方7月營收3.59億元，創歷史新高，累計前七月營收21.1億元，創歷年同期新高，累計上半年每股稅後純益6.41元，今年營收、獲利可望再創新高。

新冠肺炎疫情前，是方切入健康事業，協助政府及企業導入健康管理平台。近期與台塑企業暨王長庚公益信託與慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會、長庚大學教授林仲志以及台灣之窗協助建置「馬祖i健康」健康管理平台。