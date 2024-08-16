快訊

慶祝奧運羽球男雙金牌2連霸 蔣萬安宣布在這路段設別名「麟洋路」

總統退選副手上陣！美民主黨全代會近似1968年情節 多項詭異巧合難忽視

M31七月僅賺600萬 年減逾八成、每股純益0.15元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
M31提前公布7月自結獲利，每股純益0.15元。圖／M31提供
M31提前公布7月自結獲利，每股純益0.15元。圖／M31提供

矽智財廠M31今（16）日股價重返千元，但因多次達公布注意交易資訊標準，公司今日應櫃買中心要求公布7月單月獲利600萬元，較去年同期減少逾八成，單月純益0.15元。

M31為半導體矽智財開發商，主要提供高速介面矽智財設計，以及基礎矽智財設計，產品應用於車用電子、儲存晶片、AI和影像處理等。

M31公布7月營收1.14億元，年減17.4%，稅前盈餘600萬元，年減89.5%，每股純益0.15元。M31第2季營收4.29億元，年減23.3%，稅前盈餘1.26億元，年減10.5%，每股純益2.64元。

櫃買中心資料指出，M31最近6營業日起迄兩個營業日最後成交價價差達149元，因此要求公布近一個月財報。

M31在8月12日至8月23日期間被列為處置股，以人工管制約5分鐘撮合一次，降低股票流動性。

M31上周股價跌破千元後，本周股價伴隨台股反彈也一路彈升，今開盤重返千元之上，終場以1050元收盤，上漲75元、漲幅7.7%、

櫃買中心 矽智財

延伸閱讀

中國7月經濟數據顯示 內需持續低迷成長動能不足

上周行人死亡創7月以來新高 交通部：車輛未停讓為主

中房市9年來最慘 70城7月房價重挫4.9%

軟銀打造AI晶片找台積助陣 先進製程訂單添動能

相關新聞

基米、啟弘 衝再生醫療

基米（4195）昨（15）日宣布，與啟弘簽署合作備忘錄，將結合雙方優勢，打造強化細胞及基因治療（CGT）產品的次世代基因...

數泓科 挑戰雙位數成長

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）昨（15）日召開法說，總經理李明華表示，受惠手工具市場庫存去化完畢，專業與DIY...

明安 今年獲利拚增十倍

高爾夫球具代工大廠明安（8938）預計9月開始為客戶啟動新品出貨，法人預期該公司隨著出貨量增加挹注，加上子公司明揚屏東二...

廣閎科 樂觀下半年前景

廣閎科（6693）昨（15）日舉行法說會，董事長林明璋表示，去年是營運的調整期，今年營運有望會回到成長軌道，樂觀看好下半...

元太財報／第2季稅後每股盈餘1.76 元

元太（8069）科技2024年第2季單季合併營收76.56億元，較2023年第2季成長6%，單季歸屬於母公司稅後淨利為2...

均豪公告7月 EPS 0.41元

均豪（5443）15日公告，今年7月合併營收3.45億元，年增48.7%。稅後純益6,700萬元，年增1240%。每股稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。