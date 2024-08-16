M31七月僅賺600萬 年減逾八成、每股純益0.15元
矽智財廠M31今（16）日股價重返千元，但因多次達公布注意交易資訊標準，公司今日應櫃買中心要求公布7月單月獲利600萬元，較去年同期減少逾八成，單月純益0.15元。
M31為半導體矽智財開發商，主要提供高速介面矽智財設計，以及基礎矽智財設計，產品應用於車用電子、儲存晶片、AI和影像處理等。
M31公布7月營收1.14億元，年減17.4%，稅前盈餘600萬元，年減89.5%，每股純益0.15元。M31第2季營收4.29億元，年減23.3%，稅前盈餘1.26億元，年減10.5%，每股純益2.64元。
櫃買中心資料指出，M31最近6營業日起迄兩個營業日最後成交價價差達149元，因此要求公布近一個月財報。
M31在8月12日至8月23日期間被列為處置股，以人工管制約5分鐘撮合一次，降低股票流動性。
M31上周股價跌破千元後，本周股價伴隨台股反彈也一路彈升，今開盤重返千元之上，終場以1050元收盤，上漲75元、漲幅7.7%、
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