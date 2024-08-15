數泓科 挑戰雙位數成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
數泓科總經理李明華。記者吳康瑋／攝影
數泓科總經理李明華。記者吳康瑋／攝影

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）昨（15）日召開法說，總經理李明華表示，受惠手工具市場庫存去化完畢，專業與DIY市場全面復甦上揚，加上全球智慧製造應用持續成長並隨著新產品持續推出，全年營運將續衝高。法人估，數泓科今年有機會賺逾一個資本額。

李明華同時樂觀看待機器人、AI、車用和輔助醫療的潛在市場需求。其中，數泓科結合大數據的智慧手工具新產品已開始放量，主要聚焦車用產業，並陸續出貨給國內、中國大陸及日本等國內外車廠使用。

至於結合視覺輔助的智慧維修與保養鎖固系統，正與國內半導體大廠配合中，近期已進入測試階段，預計明年上半年可望出貨，若能切入，規模量應該不小。

展望未來，數泓科預期下半年營運可望比上半年好，目前在手訂單能見度已看到第4季。法人估，今年全年營收應有二位數增長，並有機會賺逾一個資本額，營收、獲利雙創新高。

半導體 營收

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