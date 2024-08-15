明安 今年獲利拚增十倍

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）預計9月開始為客戶啟動新品出貨，法人預期該公司隨著出貨量增加挹注，加上子公司明揚屏東二廠復工和3億理賠金認列，將可走出營運谷底，今年全年獲利上看年增十倍有餘。

法人指出，觀察明安母子公司本業營運變化，其高爾夫球具客戶群在庫存調整暫告一段落，正準備陸續推出新產品，預計自下個月起出貨量可逐步提升。

明揚方面，原本停擺的屏東第二廠區經獲屏東產業園區管理分局核准，6月開始復工，預估第3季產能利用率可攀升為80至90%，第4季的產能利用率進一步拉高為90至95% ，有助本業由虧轉盈。

展望明年，法人認為，明安主要兩大客戶皆為國際知名品牌，2025年的新產品將持續推出，對明安營運將是一大加持，營收推進可期。

明揚 產能利用率 高爾夫

延伸閱讀

高雄桌遊店外發生槍擊案 死者的妻子身分曝光

曾追隨毒梟南霸天…屏東角頭「鴨頭」今遭槍殺 扯出新仇舊恨

越南移工文旦創意料理 屏東在地企業響應一同助植物人

最好玩三年一科！「屏東迎王平安祭典」主題郵輪巴士開賣 品海鮮飯賞華麗王船

相關新聞

數泓科 挑戰雙位數成長

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）昨（15）日召開法說，總經理李明華表示，受惠手工具市場庫存去化完畢，專業與DIY...

基米、啟弘 衝再生醫療

基米（4195）昨（15）日宣布，與啟弘簽署合作備忘錄，將結合雙方優勢，打造強化細胞及基因治療（CGT）產品的次世代基因...

明安 今年獲利拚增十倍

高爾夫球具代工大廠明安（8938）預計9月開始為客戶啟動新品出貨，法人預期該公司隨著出貨量增加挹注，加上子公司明揚屏東二...

廣閎科 樂觀下半年前景

廣閎科（6693）昨（15）日舉行法說會，董事長林明璋表示，去年是營運的調整期，今年營運有望會回到成長軌道，樂觀看好下半...

元太財報／第2季稅後每股盈餘1.76 元

元太（8069）科技2024年第2季單季合併營收76.56億元，較2023年第2季成長6%，單季歸屬於母公司稅後淨利為2...

均豪公告7月 EPS 0.41元

均豪（5443）15日公告，今年7月合併營收3.45億元，年增48.7%。稅後純益6,700萬元，年增1240%。每股稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。