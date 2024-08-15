明安 今年獲利拚增十倍

高爾夫球具代工大廠明安（8938）預計9月開始為客戶啟動新品出貨，法人預期該公司隨著出貨量增加挹注，加上子公司明揚屏東二廠復工和3億理賠金認列，將可走出營運谷底，今年全年獲利上看年增十倍有餘。

法人指出，觀察明安母子公司本業營運變化，其高爾夫球具客戶群在庫存調整暫告一段落，正準備陸續推出新產品，預計自下個月起出貨量可逐步提升。

明揚方面，原本停擺的屏東第二廠區經獲屏東產業園區管理分局核准，6月開始復工，預估第3季產能利用率可攀升為80至90%，第4季的產能利用率進一步拉高為90至95% ，有助本業由虧轉盈。

展望明年，法人認為，明安主要兩大客戶皆為國際知名品牌，2025年的新產品將持續推出，對明安營運將是一大加持，營收推進可期。