基米、啟弘 衝再生醫療

基米（4195）昨（15）日宣布，與啟弘簽署合作備忘錄，將結合雙方優勢，打造強化細胞及基因治療（CGT）產品的次世代基因定序（NGS）檢測平台，未來也將共同進行推廣，搶攻龐大再生醫療市場商機。

基米憑藉在次世代定序（NGS）領域擁有的專業團隊與技術服務，搭配啟弘在病毒載體及生技藥品的專業檢驗能力與累積的豐富經驗，雙方將共同建構一個以NGS為工具的檢測平台，用於偵測在細胞培養或製程中是否受到病毒或微生物感染，確保細胞醫療產品的安全與品質。由於NGS技術能提供更高的靈敏度和準確度，料將開啟國內CGT產業檢測新局。

啟弘是台灣唯一具有GMP等級病毒載體CDMO實力的業者，在生技藥品CRO領域居領導地位，與啟弘建立起夥伴關係，讓基米能深化NGS的應用，未來可望率先卡位細胞醫療供應鏈。