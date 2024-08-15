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數泓科法說會／上半年每股大賺5.42元創歷史新高 看好全年營收

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
數泓科總經理李明華。記者吳康瑋／攝影
數泓科總經理李明華。記者吳康瑋／攝影

數位手工具研發代工製造廠數泓科（6855）15日召開法說會，同步公告上半年稅後純益高達1.15億元，年增 87.19%，呈現三率三升，上半年每股純益達到5.42元，年增86.90%，創下歷史新高。總經理李明華透露，受惠手工具市場庫存去化完畢，專業與DIY市場全面復甦上揚，加上全球智慧製造應用持續成長並隨著新產品持續推出，看好全年營收成長創高，市場滲透率持續提升。

根據數泓科財報顯示，今年上半年營收3.09億元，年增36.16%；毛利率48.34%，年增2.66%；營益率31.71%，年增3.25%，稅後淨利率達37%，上半年稅後純益達1.15億元，年增 87.19%，呈現三率三升，每股純益EPS 5.42元，年增86.90%，創歷史新高。

據悉，數泓科主要產品包括數位扭力扳手、數位螺絲起子等數位手工具，承襲工研院「數位手工具研發社群」計畫技術團隊，由台灣11家資深手工具業者共同出資成立。而該公司銷售模式以ODM設計代工為主，將自己定位為客戶的研發中心，在產品開發上憑藉技術優勢，在精準度與網路應用整合方面，創造出10年來尚無競爭對手可以突破的差異性。

對此，數泓科Pro產品接單穩健，目前也已切入汽車、航太產業，並透過產業資料庫大數據結合AI辨識的輔助應用，可協助使用者判斷組裝與維修過程中各種情況與狀況，今年更開發出TFT智慧扳手、遊艇專用水下作業防水扳手等新產品。展望未來，李明華樂觀看待機器人、AI、車用和輔助醫療的潛在市場需求。

數泓科總經理李明華。記者吳康瑋／攝影
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數泓科總經理李明華。記者吳康瑋／攝影

每股純益 營收

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