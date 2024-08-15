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中信證券輔導諾亞克科技登錄興櫃交易 登錄價為18元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託綜合證券積極協助臺灣企業加入資本市場，輔導諾亞克科技（7724）15日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為18元，盤中最高來到45.05元，漲幅150%。

專業長期照護事業供應鏈整合商諾亞克科技2012年創立，以醫療資訊為核心串連周邊產業，其uCare長照資訊軟體提供一站式服務，結合電子病歷（Electronic Medical Record, EMR）、企業資源規劃平臺（Enterprise resource planning, ERP）與客戶關係管理系統（Customer Relationship Management, CRM）等模組，目前在臺服務逾800家長照單位與20萬名照護個案，累積超過10億筆醫療和照護紀錄，同時結合醫療耗材服務，可自行製造多樣化醫療耗材產品，滿足長照單位與醫療院所的耗材剛性需求，建立軟硬體整合的完整長照供應鏈服務，2023年全年營收為新臺幣4.28億元，每股稅後盈餘（EPS）0.03元。

近年來全球人口高齡化造成長照需求增長，諾亞克科技持續擴大業務範圍，2023年策略投資連鎖藥局春天藥品，在雙北市經營25間連鎖藥局串接「醫藥養」服務。此外，全球長照資訊軟體市場規模預估2031年將成長至美金121億元，2018年諾亞克科技獲美國長榮醫療長照集團Eva Care Group策略投資，更於2023年與美國聖母峰養老投資管理集團Everests Senior Living展開物業管理系統合作，考量海外集團具備完整長照機構通路，加上諾亞克科技自有成熟軟體研發技術，將持續深化合作並逐步整合跨國長照醫療供應鏈服務。

中國信託證券今年接連於5、6月成功輔導台灣停車場管理龍頭阜爾運通（6914）與商用展示架與智能床大廠裕慶金屬（裕慶-KY，6957）掛牌上市。中信證券將持續發掘優質企業，輔導更多海內外具有成長潛力的公司加入資本市場，共創台灣企業榮景。

中國信託 興櫃

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