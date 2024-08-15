快訊

成交了！台積電公告以171.4億元買下群創南科四廠

「忍你一整天！」孫安佐被拳王狠嗆、打巴掌 孫鵬發聲了

宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

精材：今年獲利可成長 第4季手機換機潮待觀察

中央社／ 台北15日電

半導體晶圓封測廠精材董事長陳家湘今天預估，第3季為傳統旺季，第4季手機換機潮效應仍待觀察，今年營運和獲利應可優於2023年。

精材下午舉行線上法人說明會，展望下半年營運，陳家湘表示，第3季營運為傳統旺季，預期有不錯結果，第4季手機換機潮效應仍待觀察，預估精材今年營運和獲利應可優於去年。

從產品來看，陳家湘指出，下半年3D感測元件封裝與12吋晶圓測試需求，將迎接新手機備貨旺季；車用影像感測器需求持平；消費性影像感測器多為急單，庫存嚴格控管，長期需求能見度仍未明朗；整體影像感測器封裝下半年溫和回升。

在晶圓測試新廠布局，陳家湘表示，主體建築今年可完工，客戶要求提前於2025年農曆年後開始進機，除了既有晶圓測試外，也會新增成品測試服務，預期2025年下半年開始貢獻營收

陳家湘指出，客戶並要求增建第二期無塵室，精材董事會通過相關資本支出近新台幣17億元。

觀察上半年，陳家湘指出，精材3D感測元件封裝第2季預建庫存需求回升，營收年增超過2成；整體CMOS影像感測元件與車用影像感測器均有個位數百分比年增幅度；12吋晶圓測試營收年增13%。

精材上半年合併營收30.86億元，年增13.3%，陳家湘指出，上半年營收較原先預期佳，毛利率32.6%，年增4.3個百分點，營業利益率25.1%，年增4.7個百分點；上半年獲利6.51億元，年增52.4%，累計每股基本純益2.4元。其中第2季獲利3.24億元，季減0.5%，年增63%，單季每股純益1.2元。

晶圓 營收

延伸閱讀

估晶圓代工產業未來18個月進入復甦循環 小摩按讚兩大台廠

仁寶看旺AI PC 明年大爆發

全民權證／昇陽半 選逾150天

環球晶上半年賺逾一個股本達14.04元 看好下半年景氣復甦

相關新聞

張國煒獨得遺產 星宇航空盤中上漲4% 航空股最強

纏訟8年的張榮發遺囑無效訴訟，最高法院昨駁回上訴確定，張國煒可獲逾百億元遺產，星宇航空（2646）盤中強漲約4%，最高達...

中華資安 訂20日登錄興櫃

中華資安國際日前舉行興櫃前法人說明會，將於8月20日登錄興櫃，股票代號7765，興櫃認購價為每股220元。近年在駭客肆虐...

興櫃新星說明會 來了

為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，配合興櫃公司陸續公布2024年上半年度財務報告，櫃買中心將於8月19日下午...

大田 樂觀下半年營運

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（14）日舉辦法說會，該公司指出，在客戶持續布局新款式產品、相繼鋪貨的加持下，第3季...

萬達寵物掛牌 首日股價漲21%

首檔毛孩概念股萬達寵物（6968）昨（14）日以每股68元掛牌上櫃，早盤以86元開高，盤中最高一度拉升至86.7元，股價...

光頡營運報捷 明年喊衝

利基型薄膜電阻廠光頡（3624）昨（14）日舉行法說會，營運報捷，受惠車用客戶庫存去化到健康水位，加上新增Tier 1車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。