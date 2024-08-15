元太財報／第2季稅後每股盈餘1.76 元

元太（8069）科技2024年第2季單季合併營收76.56億元，較2023年第2季成長6%，單季歸屬於母公司稅後淨利為20.16億元，單季稅後每股盈餘（EPS）為1.76元。2024上半年合併營收132.99億元，較去年同期略減8%；營業利益24.11億元，歸屬於母公司稅後淨利為33.41億元。

由於2024年國際政治和經濟環境持續不穩定的挑戰，及電子紙標籤技術轉換的庫存去化影響，上半年營收與獲利較前一年略為減少，下半年隨著客戶端色彩轉換進展加快，預計將為營運注入新的動能。而為開拓更多創新電子紙應用市場，公司持續投入研發資源和人才培育，隨著品牌客戶的彩色電子紙新產品逐步上市，預期能帶動市場的換機潮與新的需求。

元太科技在電子紙技術持續處於領先地位，除了技術已臻成熟的黑白電子紙之外，隨著技術不斷突破，在全彩色和大尺寸電子紙技術亦取得了顯著的進展。彩色電子紙具備色彩飽和度高、超低耗電，在陽光下清晰可見，採用E Ink Spectra™ 6技術的電子紙看板展現類似印刷海報的視覺體驗，可大幅提高傳統海報廣告更新的的即時性與效率，並減少替換紙質廣告海報的人力成本和時間，不僅符合數位轉型需求，亦滿足國際社會朝永續發展的趨勢。

以綠色產品技術為核心，元太科技持續推動電子紙技術的創新發展，積極精進研發實力，2024上半年獲得了多項技術研發獎，不僅肯定了元太過去努力的成果，也驅策公司未來在技術研發和產品創新上持續追求卓越。獎項包括：榮獲台灣最高創新榮譽 - 「第六屆總統創新獎」，肯定公司在開發彩色電子紙及其節能與省電技術上的科技研發創新成就。此外，以 E Ink Spectra™ 6 Plus彩色電子紙顯示器，獲得「2024顯示器元件傑出產品獎」、E Ink Spectra™ 6 亦榮獲SID顯示周「年度最佳顯示科技獎」，同時，以醫療照護電子紙筆記本，贏得了「2024智慧顯示應用大賞的智慧醫療獎」。

元太科技秉持「獲利與永續齊步並進」的目標，不僅從技術開發與產品設計發展低碳電子紙產品，在營運製造面向亦全力節能減碳致力環境永續。元太參與天下雜誌「企業減碳溫度計」並通過認可為達到1.5°C溫控目標企業之一，並榮獲《遠見》ESG企業永續獎 - 楷模獎，表彰元太科技在推動ESG永續發展方面的卓越成就，包括提前達成36%再生能源使用目標和實現淨零碳排放的努力。同時，公司亦與新竹市政府合作，投入香山濕地生態復育工作，運用電子紙的低碳和無光害特性，貢獻環保和生物多樣性保護。