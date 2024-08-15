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均豪公告7月 EPS 0.41元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
均豪董事長陳政興。記者李珣瑛／攝影
均豪董事長陳政興。記者李珣瑛／攝影

均豪（5443）15日公告，今年7月合併營收3.45億元，年增48.7%。稅後純益6,700萬元，年增1240%。每股稅後純益0.41元，年增1266%。

均豪今天股價帶量上漲3.5元，成交量2.34萬餘張，收104元。相較於8月6日收盤的83.3元低點，七個交易日以來股價漲幅逾24.8%。

均豪表示，因公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，今天應主管機關要求故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 。

均豪今年第2季合併營收8.98億元，季減12.2%，年增31.1%。毛利率32.21%，分別季增5.02及年增7.68個百分點，來到近八季單季新高。稅後純益1.09億元，季增131.9%，年增154.7%，寫近七季新高；每股稅後純益0.66元。

均豪累計今年上半年合併營收19.21億元，年增37.6%。毛利率29.54%，年增2.03個百分點。稅後純益1.56億元，年增91.8%；每股稅後純益0.95元，為近二年同期新高。累計今年前七個月合併營收22.66億元，年增39.2%。

均豪 營收

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