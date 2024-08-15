張國煒獨得遺產 星宇航空盤中上漲4% 航空股最強

纏訟8年的張榮發遺囑無效訴訟，最高法院昨駁回上訴確定，張國煒可獲逾百億元遺產，星宇航空（2646）盤中強漲約4%，最高達30元，上演慶賀行情。

長榮集團創辦人張榮發八年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒並指定接任總裁，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，一、二審敗訴後上訴。最高法院認定，張榮發製作密封遺囑具遺囑能力，符合民法要件，昨駁回上訴確定，張國煒可獲逾百億元遺產。

最高法院指出，密封遺囑如符法定要件，沒有規定見證人須在公證人面前指定，或遺囑人的陳述須包含「為自己之遺囑」等特定文字，全案駁回確定。

星宇航空上半年稅後純益9億元，年增172%，每股純益0.39元，相較去年同期增加0.21元。7月營收34.67億元，續創歷史新高，月增率13%，年增率53%。受惠於暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收強勁提升。

星宇航空董事長張國煒也看好航空貨運市場，因AI產生龐的大商品汰換需求，小到電鍋、大到汽車，勢必推升航空貨運急速成長，因此考慮很久，決定把資源投入航空貨機。

星宇航空已通過上市申請案，業界推估星宇航有望在今年第4季順利轉上市掛牌。