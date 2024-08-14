萬達寵物掛牌 首日股價漲21%

首檔毛孩概念股萬達寵物（6968）昨（14）日以每股68元掛牌上櫃，早盤以86元開高，盤中最高一度拉升至86.7元，股價收82.6元，上漲14.6元，漲幅21.47%。

中籤者若順利賣在高點，則可得超過2萬元大紅包。

萬達寵物董事長陳樂維昨日出席掛牌典禮表示，根據政府資料統計，2023年全台犬貓認養登記數合計已超過19萬隻，超過同年11.5萬名新生兒。而財政統計資料庫也公布，台灣寵物市場銷售金額由107年的267億元，成長至112年417億，成長幅度達56.86%。

萬達寵物成立於2011年，主要提供寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務，旗下品牌有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及全台最大寵物垂直電商「毛孩市集」等，全方位搶攻毛小孩的食衣住行育樂商機。

截至7月底，萬達寵物目前店數達122間，萬達日前表示，未來將以250間店為目標，預計每年新增15至20間。

萬達寵物執行長李俊廣表示，萬達寵物透過 OMO 虛實整合，以商品結合線上實現雲端場域，跨越時間與空間限制，達成 360 度全方位接觸消費者；並以自行開發的數據整合系統，建置企業數位化 DNA，串連門市 POS、ERP 系統、CRM 系統、EC 電子商務系統以及 BI 戰情分析系統，運用智慧數據為基礎，預判情勢並協助營運、行銷決策。

營收組成中，以產品來看，其中寵物食品占比七成最高，兩成是寵物周邊用品，剩餘則是寵物美容，而若以通路區分，目前以實體零售站八成最高，自體電商加上外部電商大約16%，寵物美容部分因還在試驗階段，營收占比還不高。