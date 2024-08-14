大田 樂觀下半年營運

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（14）日舉辦法說會，該公司指出，在客戶持續布局新款式產品、相繼鋪貨的加持下，第3季營運表現有望優於第2季，下半年並會比上半年好。

大田指出，依據調查機構預期，2019年至2029年的高爾夫設備市場年複合成長率為4.57%，市場未來發展樂觀可期；其中，最大消費市場在北美地區，發展最快的則是亞洲太平洋地區。

單以美國6月份下球場次數統計，包括所有州和幾個大都會區的場次均有小幅成長，累計上半年場比去年同期成長2%。

看好市場前景下，美日系品牌商的新開發案正逐步完成下單、開始量產，將讓該公司今年營運表現呈現逐季上升走勢，預期第3季業績將優於第2季，下半年會比上半年好。

針對大陸和越南投資布局，該公司並表示，去年通過大陸江西廠第二期廠區擴建案後，總投資金額達1,000萬美元（約新台幣3億多元）的新廠已於今年第2季完工，將爭取日系客戶進駐。

至於越南新廠將以自有的平陽省寶鵬工業區一塊占地1.84萬坪土地為基地，投資額為1,000萬美元（約新台幣3.2億元），待正籌備的越南公司成立後，將立即發包展開廠房興建作業。

大田初估建廠土木工程約六至八個月，目標於明年中開始投產。初期一個月產能為10萬支，將向美系客戶邀單，未來再視客戶群需求和市場發展變化逐步擴大產能。