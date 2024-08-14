大田 樂觀下半年營運
高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（14）日舉辦法說會，該公司指出，在客戶持續布局新款式產品、相繼鋪貨的加持下，第3季營運表現有望優於第2季，下半年並會比上半年好。
大田指出，依據調查機構預期，2019年至2029年的高爾夫設備市場年複合成長率為4.57%，市場未來發展樂觀可期；其中，最大消費市場在北美地區，發展最快的則是亞洲太平洋地區。
單以美國6月份下球場次數統計，包括所有州和幾個大都會區的場次均有小幅成長，累計上半年場比去年同期成長2%。
看好市場前景下，美日系品牌商的新開發案正逐步完成下單、開始量產，將讓該公司今年營運表現呈現逐季上升走勢，預期第3季業績將優於第2季，下半年會比上半年好。
針對大陸和越南投資布局，該公司並表示，去年通過大陸江西廠第二期廠區擴建案後，總投資金額達1,000萬美元（約新台幣3億多元）的新廠已於今年第2季完工，將爭取日系客戶進駐。
至於越南新廠將以自有的平陽省寶鵬工業區一塊占地1.84萬坪土地為基地，投資額為1,000萬美元（約新台幣3.2億元），待正籌備的越南公司成立後，將立即發包展開廠房興建作業。
大田初估建廠土木工程約六至八個月，目標於明年中開始投產。初期一個月產能為10萬支，將向美系客戶邀單，未來再視客戶群需求和市場發展變化逐步擴大產能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言