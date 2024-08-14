興櫃新星說明會 來了

為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，配合興櫃公司陸續公布2024年上半年度財務報告，櫃買中心將於8月19日下午2:00假櫃買中心11樓舉辦以「興櫃新星」為主題的「2024年下半年度興櫃公司業績說明會」。

透過說明會，興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通的機會，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>最新訊息>櫃買活動>報名活動」）。

本次說明會邀三家各具特色的興櫃新星公司，分別為資訊安全服務商中華資安國際股份有限公司（7765）、雲端服務運營商昕奇雲端科技股份有限公司（7747），及連鎖餐飲品牌金色三麥餐飲股份有限公司（7757）。

中華資安公司是中華電信集團的資安服務公司，通過ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、ISO 17025等多項國際認證，2023年度及2024年上半年度營收分別為16.96億元及8.55億元，稅後淨利分別為2.69億元及1.93億元，每股稅後純益（EPS）分別為7.57元及5.22元。

昕奇雲端公司是上奇集團的子公司，專注於亞洲新經濟與新創企業，提供雲端營運服務，取得AWS託管服務合作夥伴與GCP菁英合作夥伴的認證資格。2023年度及2024年上半年度合併營收分別為10.51億元及6.61億元，合併稅後淨利分別為7,635萬元及4,741萬元，EPS分別為3.33元及1.90元。

金色三麥公司以自家精釀啤酒為基礎，旗下事業包含精釀啤酒釀造、餐廳經營及各式飲品銷售等，目前創立「金色三麥」精釀啤酒餐廳等10個品牌。2023年度及2024年上半年度合併營收分別為19.46億元及10.35億元，合併稅後淨利分別為2.31億元及1億元，EPS分別為10.49元及4.61元。

前述三家公司的產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫，將於說明會中有詳盡的介紹，投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載。另本次說明會的影音檔，亦將於會後置於櫃買中心網站影音專區供投資人點閱觀看。