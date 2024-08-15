中華資安 訂20日登錄興櫃

中華資安國際日前舉行興櫃前法人說明會，將於8月20日登錄興櫃，股票代號7765，興櫃認購價為每股220元。近年在駭客肆虐下，對政府、企業及個人都造成損害，也驅動資安產業蓬勃發展，中華資安指出，將積極開拓國際市場，結合中華電信海外公司與落地夥伴，成為國際級資安品牌公司。

中華資安去年每股純益7.8元；今年上半年每股純益達5.35元，均創新高。中華資安2017年成立，資本額3.63億元，大股東為中華電信，也是中華電信內部創業的典範之一，主要業務為上網資安、資安專業服務與資安商品銷售，董事長為陳明仕，總經理為洪進福，主辦券商為元大證券。

中華資安成立以來持續獲利，每年營收、獲利均維持20％至30％成長，是國內連續五年榮獲行政院資安評鑑5A最高評價的優質資安公司，也是國際顧問公司Frost & Sullivan連續三年評價為台灣最佳資安服務公司。

中華資安為國內資安公司領導品牌，有超過300多家大型企業、4萬多家中小企業、以及個人與家戶近100萬客戶，企業客戶涵蓋政府機關、金融業、高科技、醫療業、流通業及關鍵基礎設施等。

中華資安2023年營收16.96億元，稅前盈餘3.39億元，每股純益7.8元；2024年上半年營收8.56億元，稅後純益1.93億元，每股純益5.35元，營收、獲利持續成長，表現亮眼。

中華資安擁有ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、ISO 17025、IEC 62443 CBTL國際認證，SOC服務、自有產品SecuTex NP/ED、CypherCom端對端加密通訊系統，連三年榮獲COMPUTEX Best Choice Award獎項，專業實力與服務品質深獲肯定。

展望未來，中華資安表示，將持續擴大市場領先地位，持續技術投資，積極運用AI與雲端技術協助客戶強化資安，切入低軌衛星、無人機等新領域；研發自有產品，擴大國際競爭力；開拓國際市場，擴大東南亞等海外新市場，結合中華電信海外公司與落地夥伴，服務台商與國外客戶，成為國際級資安品牌公司。