南山人壽上半年稅後純益256億元、EPS 1.74元 資產總值約5.6兆元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

南山人壽（5874）14日公布，2024年上半年稅後純益為256億元，資產總值約5.6兆元，股東權益為3,742億元，每股稅後純益（EPS）為1.74元；南山人壽新契約保費約429億元，總保費收入約1,521億元。

南山人壽指出，本業營運穩健，經常性收益穩定，加上2024年上半年掌握市場波動使資本利得金額增加，2024年上半年稅後純益約256億元，較2023年同期增加約63%。

南山人壽資產總值與股東權益皆持續提升，其中資產總值攀升至5.6兆元，較2023年底增加約4%；由於獲利穩定及全球股市上漲帶動金融資產未實現損益增加，合併股東權益約3,742億元，較2023年底增加9%，2024年上半年淨值比為6.99%。

南山人壽2024年上半年累計新契約保費約429億元，較去年同期增加約18%，累計合併總保費約1,521億元。

2026年將接軌IFRS 17及ICS新制，為厚植CSM目標，南山人壽除持續提供高保障型商品、意外及健康險商品，同時下半年將逐步擴展投資型商品類型，將規劃推出兼具投資及保障功能的類全委壽險商品，以多元化的商品，提供消費者更多元的選擇，滿足不同族群的資產配置及保障需求。

EPS 南山人壽

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