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大略違反資訊申報及重大訊息等案 遭罰違約金25萬元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，大略-KY（4804）前有未於規定期限內申報2024年6月營業額、資金貸與及背書保證、2024年股東常會議事錄等相關資訊，及未於規定期限內發布重大訊息等情事，櫃買中心業於2024年8月2日函請其限期補正，惟該公司迄今尚未補正；復又有未於規定期限內申報2024年7月營業額等資訊情事，核有違反上櫃公司資訊申報作業辦法、重大訊息公開處理程序情事。

前揭未依規定辦理資訊申報情節重大，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第4款之情事，櫃買中心爰公告該公司上櫃之有價證券新增變更交易事由，自2024年8月16日起併案繼續變更交易方法及採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易，暨對該公司併處以違約金新台幣25萬元。

櫃買中心

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