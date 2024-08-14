精剛擴產 搶國防商機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
圖／經濟日報提供
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特殊鋼材料廠精剛（1584）昨（14）日舉辦法說會，精剛指出，新建鈦合金真空電弧重熔VAR廠熱試車成功，年底前有望量產，明年起對營運有重要貢獻。全球地緣政治風險升高，精剛主力產品鎳基合金、鈦合金在國防工業扮演要角，未來前景看旺。

法人指出，精剛上半年營收獲利雙成長，第2季財報表現亮麗，7月營收更創單月新高，合併營收突破3億元大關。

精剛是目前台灣唯一擁有生產鎳基合金關鍵設備「真空感應熔煉爐」（VIM）及「真空電弧再熔煉」（VAR）的企業，也是國內唯一專業生產超合金與鈦合金原材料的專業廠，在鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場有優勢地位。

精剛表示，以718和625鎳基合金為主力產品，其特色在於具優異高溫性能和抗腐蝕性，廣泛應用於石油、天然氣工業及國防與航太領域，近年成長動能強勁。

為擴增產品線，精剛已建置真空電弧熔煉設備，拓展鈦合金生產，實現從原材料熔煉、鍛打、調質、精整到成品檢驗的一條龍製程，產品的獨特性，也奠定精剛在特殊合金產業的領導地位。

法人分析，鈦合金與鎳基合金為高階原材料，其下游製程的工業應用涵蓋飛彈及火箭、無人載具（UAV）、航空器及發動機、發電用渦輪機、軌道車輛等，都是屬於高附加價值領域。

全球地緣政治風險升高，包括中東風雲、俄烏戰爭等，國防工業相關需求增加，對精鋼營運都有助益。

精剛正提高產能，不斷優化產品銷售組合及製程，並積極推動擴產，新建完工鈦合金真空電弧重熔廠熱試車成功，進到量產歷程，可於明年帶來顯著效益，精剛首批試產鈦合金錠經過物性及化性檢測分析，已符合航太合金AMS規範要求，品質具備國際競爭力，可助力台灣擺脫依賴進口鈦錠，實現自主生產目標。

營收 航太

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