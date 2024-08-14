光頡營運報捷 明年喊衝

利基型薄膜電阻廠光頡（3624）昨（14）日舉行法說會，營運報捷，受惠車用客戶庫存去化到健康水位，加上新增Tier 1車廠客戶，帶動厚膜電阻產能利用率滿載、薄膜也維持高檔水位，法人估該公司全年營運優於去年無虞，明年在兩大產品線大幅擴充下，營收有望超過2022年的高點。

光頡表示，在車用客戶端庫存去化告一段落，經公司積極開發新客戶，新增Tier 1車廠，推升厚膜電阻產能利用率達滿載水位，目前單月產能在15億顆左右，為因應客戶需求，將從今年第4季到明年第1季陸續開出新產能，目標到25億-30億顆，就目前看來，新增加產能有機會在明年逐季朝滿載態勢靠近。

光頡法說會重點 圖／經濟日報提供

光頡說，薄膜電阻當前單月5.5億顆，將規劃於南通廠擴大產能，估增加單月1億顆，但仍要看設備交期，應在明年第2季薄膜電阻擴產產能將開始有所貢獻。

另外，在當前最夯的AI伺服器，光頡也有著墨，旗下特規、高功率電阻產品已有小量出貨，交貨給國內代工廠居多．公司在加州也有分公司，持續直接跟矽谷客戶接觸中，盼能成為未來光頡另一項營運支撐。

整體來看，光頡車用比重約在營收53%左右，公司看好在既有客戶今年穩健增長，以及新客戶帶動下，車用占比會持續拉升。法人透露，僅新的車廠客戶，明年就能挹注光頡雙位數的營收動能，加入擴充產能的助攻，明年營收力拚超越2022年的新高。

在技術優勢上，光頡強調，公司以薄膜技術服務客戶，薄膜製程優勢在於採用半導體技術、具備電路設計精準特性，於描繪電路圖案或進行微細布線規劃時，達到電子電路設計奈米尺寸化目標，能輕易突破目前業界使用厚膜製程的技術限制。

觀察業績表現，光頡今年7月營收2.34億元，月減1.29％、年增6.72％；累計前七月營收15.3億元，年減1.04％。